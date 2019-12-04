Шестое поражение подряд: самарский ЦСК ВВС уступил «Химику» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-04T08:53:07+03:00

«Летчики» шли с противником на равных, но удача оказалась не на их стороне

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Во вторник, 3 декабря, в Воскресенске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным «Химиком» и самарским ХК ЦСК ВВС. К сожалению, «летчикам» не удалось обыграть соперника. Они уступили со счетом 2:3.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. Сначала две шайбы в ворота самарцев забросили игроки «Химика», а потом пришел такой же ответ и от «летчиков». У ЦСК ВВС отличились Скворцов и Фазлеев. В третьем периоде самарская команда голами не отметилась, а вот хозяева ледовой площадки в третий раз поразили их ворота. В итоге победа досталась «Химику». Отметим, что для самарцев это уже шестое подряд поражение.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч «летчики» проведут в четверг, 5 декабря, в Ташкенте. Там они сыграют с «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU