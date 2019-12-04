Возле «Самара Арены» появится «Олимпийская деревня» с аттракционом «Соболемания»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-04T09:30:13+03:00

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В Самаре к Новому году появится еще одна развлекательная зона - «Олимпийская деревня». Ее создадут по поручению губернатора Дмитрия Азарова на последней миле к стадиону «Самара Арена».

- «Олимпийская деревня» будет включать 3-километровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой, каток-аллею длиной 250 метров, площадку для хоккейных турниров, детский каток в инклюзивном парке, фан-керлинг, тир, огромный футбольный киккер, кроссфит-зону, сноукайтинг, футбольный аттракцион «Соболемания — прыгни как Соболев», беговелы для малышей, горки и многое другое, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Открытие развлекательной зоны возле «Самара Арены» состоится 28 декабря. В этот день там пройдет товарищеский матч между журналистами и ветеранами ЦСК ВВС. «Олимпийская деревня» будет работать до 8 января с 12:00 до 22:00. Каждый день там будут проводиться различные развлекательные программы. Также возле «Самара Арены» как и в прошлом году будет работать терем Снегурочки, а в лесу появится арт-аллея снеговиков. 31 декабря возле стадиона прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU