2019-12-04T09:48:30+03:00
Спорт

Стритбольная «Самара» дебютировала на чемпионате России

Самарцы бились почти на равных с опытными противниками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Команда БК «Самара» дебютировала в чемпионате России по баскетболу 3х3. Первый свой матч она провела во вторник, 5 декабря, в Воронеже.

Первым соперником «Самары» стала одна из сильнейших команд — подмосковный «Гагарин». Самарцы бились с опытным противником на равных, но в конце уступили — 17:21. Вторым соперником стала воронежская «Спарта U18». Этот матч завершился в пользу самарцев — 21:11. Другую воронежскую команду «R2D2» самарцы обыграть не смогли — 12:21. В ¼ финала «Самара» выйти не смогла и завершила свое выступление на первом этапе чемпионата.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий этап чемпионата России с участием команды пройдет 14 декабря в Кстово в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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