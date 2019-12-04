2019-12-04T09:49:16+03:00
Общество

Для тех, кто хочет купить машину: «КП-Самара» организует автотур по автосалонам города

Он пройдет 7 декабря
Роман АБРАМСКИЙ
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За один день вместе с «КП-Самара» все желающие смогут проехать по автомобильным салонам города.За один день вместе с «КП-Самара» все желающие смогут проехать по автомобильным салонам города.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Жителям Самары, которые собираются купить машину, но еще не решились, помогут определиться с выбором. «Комсомольская правда – Самара» устраивает автотур по автомобильным салонам города. Он запланирован на 7 декабря, принять участие в нем могут все желающие. Для этого, нужно предварительно записаться по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

Участие в автотуре бесплатное.

За один день вместе с «КП-Самара» все желающие смогут проехать по автомобильным салонам города, посмотреть модельный ряд автобрендов, а также поговорить с менеджерами, которые проконсультируют и расскажут о скидках и суперпредложениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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