Для тех, кто хочет купить машину: «КП-Самара» организует автотур по автосалонам города

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-04T09:49:16+03:00

За один день вместе с «КП-Самара» все желающие смогут проехать по автомобильным салонам города. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Жителям Самары, которые собираются купить машину, но еще не решились, помогут определиться с выбором. «Комсомольская правда – Самара» устраивает автотур по автомобильным салонам города. Он запланирован на 7 декабря, принять участие в нем могут все желающие. Для этого, нужно предварительно записаться по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

Участие в автотуре бесплатное.

За один день вместе с «КП-Самара» все желающие смогут проехать по автомобильным салонам города, посмотреть модельный ряд автобрендов, а также поговорить с менеджерами, которые проконсультируют и расскажут о скидках и суперпредложениях.

ИСТОЧНИК KP.RU