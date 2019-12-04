2019-12-04T10:08:26+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч за месяц сожгли полтонны запрещенных продуктов

Санкционные товары везли в Самару граждане Таджикистана и Узбекистана
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Всю изъятую продукцию сожгли в печи аэропорта КурумочВсю изъятую продукцию сожгли в печи аэропорта КурумочФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельзхознадзора отчитались о своей работе за ноябрь 2019 года в аэропорту Курумоч. По данным ведомства, за минувший месяц они успели досмотреть почти 30 тысяч единиц багажа и найти в нем запрещенные продукты.

- При досмотре ручной клади и багажа у 147 пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, было найдено полтонны подкарантинной продукции: фруктов, овощей, сухофруктов, тыквенных семечек и орехов, а также крупы и чая, запрещенных к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Специалисты изъяли всю запрещенную продукцию и сожгли ее в утилизационной печи аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24