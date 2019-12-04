В аэропорту Курумоч за месяц сожгли полтонны запрещенных продуктов

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-04T10:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Россельзхознадзора отчитались о своей работе за ноябрь 2019 года в аэропорту Курумоч. По данным ведомства, за минувший месяц они успели досмотреть почти 30 тысяч единиц багажа и найти в нем запрещенные продукты.

- При досмотре ручной клади и багажа у 147 пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана, было найдено полтонны подкарантинной продукции: фруктов, овощей, сухофруктов, тыквенных семечек и орехов, а также крупы и чая, запрещенных к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Специалисты изъяли всю запрещенную продукцию и сожгли ее в утилизационной печи аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU