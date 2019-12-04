Соболев, Гацкан и Мияйлович сыграют в матче «Крылья Советов» - «Урал»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-04T10:22:31+03:00

Самарская команда начала готовиться к последнему матчу в этом сезоне Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игроки вернутся на поле после диквалификации в предыдущей игре

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«Крылья Советов» начали подготовку к заключительному в этом году матчу - игре с «Уралом» из Екатеринбурга. Во вторник, 3 декабря, команда провела первую тренировку. Дмитрий Комбаров, Паул Антон и Денис Якуба поучаствовать в ней не смогли — они все еще восстанавливаются после полученных в матчах травмах.

- В поединке с «Уралом» сыграют Александр Соболев, Александр Гацкан и Срджан Мияйлович, которые пропустили предыдущую игру из-за дисквалификаций, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, матч 19 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал» пройдет на стадионе «Самара Арена» в это воскресенье, 8 декабря. Начало игры — в 15:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU