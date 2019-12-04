В Самарской области двое парней на «десятке» влетели в опору и попали в реанимацию

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-04T11:08:59+03:00

Легковушка после удара об опору превратилась в груду металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодой человек, который был за рулем, не имел водительских прав

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Ночью 3 декабря в Самарской области произошло серьезное ДТП. Примерно в 00:10 на 0 км 300 м трассы «Безенчук — Александровка — Верхнепечерское» ВАЗ-21101 протаранил световую опору.

- За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Он, двигаясь со стороны села Александровка в направлении поселка Безенчук, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в световую опору, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившего пострадали два человека: водитель легковушки и его 19-летний пассажир. Обоих госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU