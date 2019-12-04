В Самаре должники за воду не смогут брать кредиты на покупку квартир и техники

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-04T11:31:54+03:00

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В Самаре должники за холодную воду и канализацию не смогут брать кредиты на покупку жилья, машин или дорогостоящей техники. Хронических неплательщиков хотят включить в базу «Бюро кредитных историй».

- Мы планируем заключить договор с АО «Национальное бюро кредитных историй», которое формирует базу по заемщикам одновременно для всех банков. Уже сейчас мы сформировали первые списки крупных должников на 49 листах. В них попали 796 человек, долг каждого из которых превышает 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Общая сумма задолженности почти 800 самарцев на данный момент составляет более 41 млн рублей. Судебные решения об их взыскании уже есть, но они до сих пор не исполнены. Коммунальщики надеются, что отказ в выдаче кредитов поможет должникам встать на путь исправления и оплатить счета за воду и канализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU