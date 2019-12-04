2019-12-04T13:03:26+03:00
Общество

Куйбышевский транспортный прокурор принял участие в форуме, посвященному борьбе с коррупцией в сфере образования

На мероприятии рассказали об итогах работы надзорного ведомства и о методах противодействия преступлений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Транспортные прокуроры предложили использовать аудио- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов в вузахТранспортные прокуроры предложили использовать аудио- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов в вузахФото: Архив "КП"
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В Нижнем Новгороде прошел 4-ый интерактивный открытый форум Приволжской транспортной прокуратуры. Он проходил в формате видеоконференции, в нем приняли участие все транспортные прокуроры округа, в том числе и Куйбышевский транспортный прокурор. На форуме специалисты обсудили итоги своей работы, направленной на противодействие коррупции, а также обсудили меры по предотвращению подобных преступлений сфере образования.

Так, старший помощник Приволжского транспортного прокурора Кирилл Бирюков рассказал, что в ходе проверок сотрудники надзорного ведомства выявили факты предоставления неполных или ложных сведений и доходах и имуществе. Кроме того, некоторые организации до сих пор нарушают правила при трудоустройстве бывших сотрудников полиции, таможни и т. д. За это предприятия привлекли к административной ответственности, а некоторых сотрудников уволили с работы. Также прокуроры выявили факт конфликта интересов в работе ректора Самарского государственного университета путей сообщений. Теперь вузом руководить другой человек.

На форуме еще и обсудили, как предотвратить коррупционные преступления в учебных заведениях. Бывают такие случаи, когда преподаватели берут деньги за положительную оценку студенту за экзамен. Транспортные прокуроры предложили использовать при сдаче зачетов и экзаменов средства аудио- и видеофиксации. Подобное оборудование уже используется в ряде вузов. Не исключено, что в дальнейшем камеры будут использовать во всех учебных заведениях.

фильм КОРРУПЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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