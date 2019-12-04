2019-12-04T13:18:48+03:00
Происшествия

В Самарской области «десятка» опрокинулась в кювет: пострадали три человека

Двоих пострадавших госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель легковушки превысил скорость и не удержался на дорогеВодитель легковушки превысил скорость и не удержался на дорогеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло во вторник, 3 декабря, в Безенчукском районе. Там примерно в 17:55 ВАЗ-21100 улетел в кювет.

- 65-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь по грунтовой дороге со стороны села Переволоки в сторону Ольгино, не выбрал безопасную скорость и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали три пассажира «десятки»: 30-летний мужчина, 30-летняя женщина и 31-летний мужчина. Все они получили травмы головы. Мужчин госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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