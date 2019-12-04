Самарцы могут пополнять транспортные карты в розничных салонах МТС

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-04T13:30:23+03:00

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МТС совместно с системой «Электронный проездной – Транспортная карта» сообщает о расширении спектра услуг, предоставляемых в салонах МТС. Теперь жители Самарской области смогут пополнить баланс транспортных карт в любом из розничных салонов оператора.

Для того, чтобы пополнить баланс транспортной карты, достаточно прийти в любой из салонов МТС на территории Самарской области и обратиться к продавцу-консультанту. Пополнение производится без комиссии.

Автоматизированная система учета проезда «Электронный проездной – Транспортная карта» существует в Самаре с 2012 года. На сегодняшний день система использует все современные технологии для удобства пассажиров – это и оплата транспортными картами, банковскими картами и другими способами оплаты с функцией NFC.

«Наша команда старается идти в ногу со временем, в этом году увеличили лимит поездок по одной карте теперь их пять, запустили разработку мобильного приложения и расширили перечень партнеров проекта» - сообщил директор «Объединенной транспортной карты» Игорь Матвеенко.

«В салонах МТС уже давно предоставляется широкий перечень самых разных услуг: клиенты могут не только купить SIM-карту, пополнить счет мобильного телефона или приобрести новый гаджет, но и погасить кредит, купить комплект спутникового ТВ или оформить страховку. Самарская область стала одним из первых регионов, где мы запустили сервис пополнения транспортных карт в нашей рознице, и это нововведение полностью соответствует общей стратегии МТС – мы создаем комфортную для клиента экосистему, чтобы он мог получать максимум услуг в одном месте», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Полный список адресов салонов МТС в Самарской области можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU