Дмитрий Азаров предложил самарцам решить, куда потратить федеральные 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-04T13:46:07+03:00

Глава региона рассказал о дополнительных деньгах из федеральной казны Фото: Скриншот с видео

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Самарская область получит из федеральной казны дополнительные средства. Правительство РФ решило выделить региону 1,5 млрд рублей за эффективную работу местного руководства и успешную реализацию нацпроектов.

- По софинансированию мы первые в ПФО и четвертые в стране. Высокую оценку достигнутых за год результатов область получила благодаря слаженным командным действиям правительства региона и участию каждого из вас, - сообщил в своем инстаграме глава региона.

Дмитрий Азаров предложил жителям вместе решить, куда пойдут полученные из федеральной казны деньги. Большая часть предложений на данный момент касается ремонта больниц и школ, а также строительства новых детских садов.

azarov.life Самарской области выделили дополнительные 1,5 млрд рублей из федеральной казны

ИСТОЧНИК KP.RU