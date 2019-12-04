2019-12-04T13:46:07+03:00
Общество

Дмитрий Азаров предложил самарцам решить, куда потратить федеральные 1,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило региону такую большую сумму за хорошую работу местного руководства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава региона рассказал о дополнительных деньгах из федеральной казныГлава региона рассказал о дополнительных деньгах из федеральной казныФото: Скриншот с видео
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Самарская область получит из федеральной казны дополнительные средства. Правительство РФ решило выделить региону 1,5 млрд рублей за эффективную работу местного руководства и успешную реализацию нацпроектов.

- По софинансированию мы первые в ПФО и четвертые в стране. Высокую оценку достигнутых за год результатов область получила благодаря слаженным командным действиям правительства региона и участию каждого из вас, - сообщил в своем инстаграме глава региона.

Дмитрий Азаров предложил жителям вместе решить, куда пойдут полученные из федеральной казны деньги. Большая часть предложений на данный момент касается ремонта больниц и школ, а также строительства новых детских садов.

azarov.lifeazarov.life
Самарской области выделили дополнительные 1,5 млрд рублей из федеральной казны
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ИСТОЧНИК KP.RU

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