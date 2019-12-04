Дмитрий Азаров предложил самарцам решить, куда потратить федеральные 1,5 млрд рублей
Самарская область получит из федеральной казны дополнительные средства. Правительство РФ решило выделить региону 1,5 млрд рублей за эффективную работу местного руководства и успешную реализацию нацпроектов.
- По софинансированию мы первые в ПФО и четвертые в стране. Высокую оценку достигнутых за год результатов область получила благодаря слаженным командным действиям правительства региона и участию каждого из вас, - сообщил в своем инстаграме глава региона.
Дмитрий Азаров предложил жителям вместе решить, куда пойдут полученные из федеральной казны деньги. Большая часть предложений на данный момент касается ремонта больниц и школ, а также строительства новых детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU