2019-12-04T14:12:35+03:00
Общество

В Самарской области виновница ДТП заплатила больше полумиллиона рублей, чтобы переехать в другую страну

Женщине запретили покидать страну из-за долга перед пострадавшей в аварии стороной
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Запрет на выезд за пределы РФ едва не разрушил планы должнице из Самарской областиЗапрет на выезд за пределы РФ едва не разрушил планы должнице из Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области приставы заставили виновницу ДТП заплатить долг пострадавшей стороне. В результате аварии авто мужчины сильно пострадало, и ему понадобился дорогостоящий ремонт.

- Суд обязал гражданку возместить другому участнику ДТП материальный ущерб в 538 тысяч рублей. Поскольку добровольно погашать долг женщина не стала, на нее наложили запрет о выезде за пределы РФ и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 37 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Женщина, узнав, что ей запретили покидать страну, сразу же явилась в отдел судебных приставов. Как выяснилось, она собралась переехать в другую страну. Долг женщина погасила уже на следующий день. После этого все ограничения с нее сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым главным тренером «Новы» стал экс-наставник греческого «ПАОКа»
Дмитрий Азаров предложил самарцам решить, куда потратить федеральные 1,5 млрд рублей
Самарцы могут пополнять транспортные карты в розничных салонах МТС
В Самарской области «десятка» опрокинулась в кювет: пострадали три человека
В Самаре поймали разбойника, который нападал на магазины в Кировском районе
Куйбышевский транспортный прокурор принял участие в форуме, посвященному борьбе с коррупцией в сфере образования
Губернатор пообещал, что в 2020 году тарифы на вывоз мусора в Самарской области не вырастут
В Самаре должники за воду не смогут брать кредиты на покупку квартир и техники
В Самарской области двое парней на «десятке» влетели в опору и попали в реанимацию
Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре начнут реконструировать цирк
Соболев, Гацкан и Мияйлович сыграют в матче «Крылья Советов» - «Урал»
В аэропорту Курумоч за месяц сожгли полтонны запрещенных продуктов
Для тех, кто хочет купить машину: «КП-Самара» организует автотур по автосалонам города
Стритбольная «Самара» дебютировала на чемпионате России
Возле «Самара Арены» появится «Олимпийская деревня» с аттракционом «Соболемания»
Шестое поражение подряд: самарский ЦСК ВВС уступил «Химику» в матче ВХЛ
Под Тольятти самосвал раскидал по трассе 5 вазовских легковушек: пострадали два человека
Прервали серию поражений: хоккеисты "Лады" на выезде обыграли "Хумо"