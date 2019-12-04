В Самарской области виновница ДТП заплатила больше полумиллиона рублей, чтобы переехать в другую страну

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-04T14:12:35+03:00

Запрет на выезд за пределы РФ едва не разрушил планы должнице из Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области приставы заставили виновницу ДТП заплатить долг пострадавшей стороне. В результате аварии авто мужчины сильно пострадало, и ему понадобился дорогостоящий ремонт.

- Суд обязал гражданку возместить другому участнику ДТП материальный ущерб в 538 тысяч рублей. Поскольку добровольно погашать долг женщина не стала, на нее наложили запрет о выезде за пределы РФ и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 37 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Женщина, узнав, что ей запретили покидать страну, сразу же явилась в отдел судебных приставов. Как выяснилось, она собралась переехать в другую страну. Долг женщина погасила уже на следующий день. После этого все ограничения с нее сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU