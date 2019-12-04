В Самаре пьяный пешеход-нарушитель разбил собой лобовое стекло ВАЗу

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-04T14:38:43+03:00

Мужчина перелез через ограждения и решил перебежать дорогу в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

В Самаре полицейские разбираются в деталях ДТП с участием пьяного пешехода, которое произошло на Заводском шоссе во вторник, 3 декабря. Там в районе дома № 32А под колеса автомобиля ВАЗ-211440 угодил 37-летний мужчина.

- Пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Он решил перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на наличие пешеходных ограждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате мужчина получил травму головы. Его на машине скорой помощи доставили в больницу, а потом отпустили домой. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU