В Самаре пьяный пешеход-нарушитель разбил собой лобовое стекло ВАЗу
В Самаре полицейские разбираются в деталях ДТП с участием пьяного пешехода, которое произошло на Заводском шоссе во вторник, 3 декабря. Там в районе дома № 32А под колеса автомобиля ВАЗ-211440 угодил 37-летний мужчина.
- Пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Он решил перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на наличие пешеходных ограждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате мужчина получил травму головы. Его на машине скорой помощи доставили в больницу, а потом отпустили домой. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU