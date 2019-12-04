В самарскую больницу угодила двухлетняя девочка, проглотившая батарейку
Вечером 29 ноября в детскую больницу с улицы Каховской в Самаре доставили на машине скорой помощи двухлетнюю девочку. Малышка, судя по всему, стала жертвой своей неосторожной игры.
- Ее госпитализировали в отделение хирургии. У ребенка в организме нашли инородное тело. Как оказалось, она проглотила батарейку, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас обстоятельства случившегося уточняются в том числе и правоохранителями. Собран проверочный материал. Специалисты напоминают родителям, чтобы они внимательнее следили за своими детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU