Депутаты приняли бездефицитный бюджет Самарской области на 2020 год

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-04T15:05:46+03:00

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В среду, 4 декабря в Самарской губернской думе во втором чтении рассмотрели проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. В заседании принял участие и глава региона Дмитрий Азаров.

Депутаты рассмотрели предложенные поправки в бюджет - больше всего они касались образования, здравоохранения, жилья, дорог, транспорта, спорта и благоустройства - и приняли их с учетом поступлений из федерального бюджета. Так, в 2020 году они составят 35,5 млрд рублей, в 2021 году - 41,8 млрд рублей, а в 2022 году - 43,4 млрд рублей.

Бюджет Самарской области на 2020 год будет социально ориентированным и бездефицитным - доходы и расходы его приняты по 184,8 млрд рублей. В 2021 году - расходы и доходы составят 200,8 млрд рублей, а в 2022 году - 210,9 млрд рублей.

На заседании губдумы Дмитрий Азаров рассказал, что Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития в России. По достигнутым результатам губерния занимает 4 место по стране. По динамике развития Самарская область стала первой среди регионов ПФО.

- Да, регион стал лидером, но гораздо сложнее нам придется в дальнейшем удерживать эту планку. Сегодня уже никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать, говорить о том, что здесь, в Самаре, работать не умеют, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU