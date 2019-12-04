2019-12-04T15:49:05+03:00
Происшествия

Из салона вырезали спасатели: в Самарской области на трассе М-5 таксист залетел под стоящую на обочине фуру

За несколько минут до этого большегруз столкнулся с "Нивой"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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В среду, 4 декабря, на 1001 км трассы М-5 в районе поселка Винтай произошло серьезное ДТП. Там таксист на автомобиле "Шкода" залетел под фуру МАН, которая за несколько минут для этого уже попала в аварию.

- Изначально в ДТП участвовали "Нива" и большегруз. В аварии никто не пострадал. На место выехали сотрудники ГАИ и освободили дорогу для оформления ДТП. В это время водитель на "Шкоде" на большой скорости врезался в стоящий на обочине грузовик МАН, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области

В результате случившегося таксист получил тяжелые травмы и оказался зажат в салоне. Чтобы достать его из машины, понадобилась помощь спасателей. У них ушло больше часа, чтобы деблокировать потерявшего сознания мужчину. Они благополучно извлекли его из машины и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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