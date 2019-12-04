Лидер аккумуляторного рынка России «АКОМ» начал поставки в Болгарию

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-04T16:07:28+03:00

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Первая отгрузка продукции жигулевского завода – лидера по производству российских аккумуляторов - осуществлена 29 ноября в столицу Болгарии – Софию.

В 2020 году по данному контракту планируется экспортировать порядка 4 000 АКБ с последующим увеличением. Поставки включают как уже зарекомендованные бренды, такие как «АКОМ», «Reactor», «Bravo», так и высокотехнологичные новинки: «АКОМ + EFB», «ASIA» и др.

Освоение нового рынка во многом стало возможным благодаря успешному сотрудничеству«АКОМ» с Российским экспортным центром (РЭЦ). Сотрудники компании обучились по специальной акселерационной программе РЭЦ в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Получив дополнительные компетенции и успешно используя их, «АКОМ» в кратчайшие сроки расширил географию внешних поставок, выйдя на рынок Туркменистана, а теперь и Болгарии. Таким образом, на сегодняшний день компания «АКОМ» сотрудничает с 26 партнерами из 18 государств, обеспечивая порядка 65% экспорта в отрасли.