2019-12-04T16:15:37+03:00
Общество

В Тольятти подписали соглашение между Союзом работодателей Самарской области и «WorldSkillsRussia»

Стороны договорились о проведении конференций, выставок, акций, конкурсов, соревнований и других проектов
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29 ноября в Агентстве экономического развития Тольятти подписано соглашение «О признании демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkillsRussia».

По поручению Президента страны В.В. Путина к 2020 году в половине колледжей страны по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям подготовка должна вестись по мировым стандартам. Демонстрационный экзамен проходит в условиях, приближенных к реальному производству, и необходим для подтверждения качества подготовки выпускников колледжей и техникумов.

Соглашение подписано президентом Союза работодателей Самарской области Н.М. Игнатьевым и заместителем генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» Д.Е. Глушко.

Стороны также договорились о партнерстве в проведении конференций, выставок, акций, конкурсов, соревнований и других проектов.

Специально созданная электронная база данных будет содержать подробную информацию о кандидатах на ту или иную должность. Ей смогут воспользоваться работодатели. Кроме того, предприятия получат доступ и к данным об образовательных организациях для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. Таким образом, работодатели могут не только выбрать себе лучших специалистов, но и узнать, в каких образовательных учреждениях готовят асов своего дела.

Президент СРСО Н.М. Игнатьев отметил, что взаимодействие региональных организаций с Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» открывает новые возможности для наполнения предприятий рабочими кадрами.

«Нам необходимо преодолеть дисбаланс между специалистами рабочих профессий и работниками с высшим образованием, - подчеркивает Николай Михайлович. - В последние десятилетия рабочие профессии оказались непрестижными, все ринулись в университеты и институты, становиться менеджерами широкого профиля. Федеральная система образования выстроена таким образом, что обучающие программы спускаются сверху, без учета потребностей предприятий и организаций. Эта проблема остро стоит перед многими промышленными предприятиями Самарской области. Союз «WorldSkillsRussia»кардинально меняет подходы к данному вопросу: здесь есть программы, которые четко соответствуют запросам предприятий и база данных, в которой можно осуществлять подбор специалистов. Экспертами на экзаменах могут выступать представители предприятий, они же могут производить отбор работников — токарей, сварщиков, фрезеровщиков. Но кроме подготовки чемпионов, которые завоевывают награды, необходимо развивать более масштабное движение, поскольку чемпионы не закроют все потребности предприятий. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с глубоким пониманием относится к данной проблематике — уже сейчас мы видим, что дисбаланс начинает выравниваться, и важно не останавливаться на достигнутом. Задача Союза работодателей Самарской области максимально обмениваться информацией с Союзом «Молодые профессионалы», участвовать в совместных проектах, вместе повышать престиж рабочих профессий».

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