Жителей Самары наказали штрафами за кондиционеры и вывески на объектах культурного наследия

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-04T16:23:27+03:00

За нарушения предпринимателям и собственникам зданий пришлось заплатить больше 500 тысяч рублей

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В Самаре наказали собственников домов, которые являются объектами культурного наследия. В нарушение закона они размещали на фасадах зданий рекламные вывески, кондиционеры, а также без согласований меняли размеры окон и дверей. Об этом сообщает пресс-служба управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Так, подобные видоизменения претерпели дом на пересечении улиц Победы, 100 и Воронежской, 5, дом мещанки Р.А. Русиной, дом на пересечении улиц Гагарина, 155 и Запорожской, 7, где разместили аптеку, дом на проспекте Металлургов, 76, дом на улице Гагарина, 153 / проспект 9 мая, 18. Собственников этих зданий оштрафовали на общую сумму 285 тысяч рублей.

А вот индивидуального предпринимателя, который изменил облик жилого дома на участке отставного фейерверкера Г.А. Козлова на улице Льва Толстого, 118 литера А и обустроил там кафе «Хинкали&Хачапури» наказали штрафом в 200 тысяч рублей. Еще двоих предпринимателей оштрафовали на 50 и 20 тысяч рублей за изменения домов на улице Победы, 94 и Некрасовской, 62.

ИСТОЧНИК KP.RU