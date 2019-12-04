В Новокуйбышевске непутевый сын стащил у родителей две стиральные машинки и пропил их

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-04T16:58:24+03:00

Потом мужчина осознал свой поступок, но дело уже дошло до суда

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В Новокуйбышевске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который обворовал собственных родителей. Мужчина стащил из дома две стиральные машинки.

- Кража произошла в июле 2019 года. Мужчина воспользовался тем, что дома никого нет, и вынес из квартиры 2 стиральные машинки. После этого он заложил их в комиссионный магазин, а вырученные деньги - 8 тысяч рулей - потратил на покупку алкоголя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мужчина сознался в содеянном. Суд признал его виновным в краже и с учетом смягчающих обстоятельств: возмещение ущерба, явка с повинной и состояние здоровья - назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU