С Новым годом, самарцы: в 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте может резко вырасти
Новый 2020 год может принести жителям Самары неприятный сюрприз: стоимость билета в общественном транспорте города планируют поднять до 32 рублей. Об этом стало известно в среду, 4 декабря, на рабочем совещании, где приняли участие чиновники мэрии, депутаты, члены профсоюзов и Общественной палаты.
В дептрансе подобное непопулярное решение объясняют тем, что оно связано с некоей индексацией на 3%. Новая цена коснется всех видов общественного транспорта – трамвая, автобуса, троллейбуса и метро.
Соответственно, подорожает проезд и по карточкам. Так, для граждан одна поездка по карте будет стоить 29 рублей, школьникам – 16. Безлимитные карты школьника и студента будет обходиться в 600 и 800 рублей.
Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Самаре дорожала 1 января 2019 года. Тогда цены подскочили с 25 рублей за билет до 28.
ИСТОЧНИК KP.RU