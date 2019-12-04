Ремонт второй очереди Заводского шоссе в Самаре стартовал досрочно

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-04T18:46:53+03:00

За год в Самаре отремонтируют 43 км дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорожники занялись трассами в области и улицами в Тольятти

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На объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области досрочно начался ремонт, который должен был стартовать в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В столице 63-го региона досрочно начался ремонт на участках улиц Победы и Стара-Загоры, стартовали работы по реконструкции второго этапа Заводского шоссе. Также идет капремонт проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. В Тольятти идут работы по строительству «поперечника» улицы Офицерской.

По нацпроекту начаты работы на 10 дорогах в Самарской области. В их числе, «Урал»-Сергиевск-Челно-Вершины в Сергиевском районе, Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе. Активно идет реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе.

Всего в следующем году в области приведут в порядок около 240 км автодорог и магистралей. Из них: 183 км – регионального значения, 43 км – дороги и улицы Самары, 15 км – Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU