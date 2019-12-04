2019-12-04T19:29:24+03:00
Общество

Скандальный блогер из Москвы назвал самарский железнодорожный вокзал «уродливым»

Урбанист составил рейтинг зданий России с плохой архитектурой
Кирилл КАРИМОВ
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Но самарцы вокзал любят и не дадут в обидуНо самарцы вокзал любят и не дадут в обидуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Известный в России блогер Илья Варламов в среду, 4 декабря, опубликовал свой рейтинг «100 самых уродливых зданий России». Субъективное мнение сетевой деятель объяснил тем, что существует плохая архитектура.

- Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда «о вкусах не спорят», «дело вкуса», «на вкус и цвет товарища нет», - рассуждает Варламов. -Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства.

В список попали сразу три объекта в Самаре. На 44 месте блогер поместил Дорожный центр управления перевозками Куйбышевской ЖД, который находится на Комсомольской площади. На 12-й позиции разместился целый новый самарский микрорайон близ ТЦ «Мега». А вот на второе место господин Варламов поставил, можно с уверенностью сказать, символ современной Самары – железнодорожный вокзала, авторства известного архитектора Юрия Храмова.

Как посчитал блогер, хуже самарского вокзала, только саранский стадион, построенный к ЧМ-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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