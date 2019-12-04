В Самарской области мужчина хотел за взятку получить авто со штрафстоянки

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-04T21:00:30+03:00

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Суд в Самарской области приговорил мужчину к 40-тысячному штрафу за попытку вручить взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что 4 октября этого года житель Безенчука в кабинете отдела полиции вручил служителю закона 45 тыс. рублей. За эти деньги он хотел получить автомобиль со штрафстоянки. Сотрудник полиции, разумеется, от денег отказался, а об инциденте сообщил руководству.

Суд, вынося решение о том, как наказать П., принял во внимание, что мужчина привлекается к уголовной ответственности впервые. Кроме того, следствие направило ходатайство в суд о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении П. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU