Дмитрий Азаров приехал в современный детсад под Самарой, который появился благодаря нацпроекту

СЕГОДНЯ 21:28 2019-12-04T21:28:49+03:00

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В среду, 4 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил детсад «Белочка», новый корпус которого построен по нацпроекту «Демография» в селе Курумоч Волжского района. Благодаря новому корпусу в селе исчезла очередь на места в детсад.

Здание является подразделением действующего детского сада, но по сути это — самостоятельное учреждение со своими группами, спортивным и музыкальным залами, пищеблоком, спортивной и игровой площадкой. Корпус рассчитан на 150 ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Детсад был введен в эксплуатацию 15 ноября. На сегодня в него приняты 78 детей, а штат сотрудников насчитывает 45 человек. Полное комплектование учреждения завершится на следующей неделе.

- Я поздравляю вас с тем, что в Курумоче появился новый корпус детского сада — красивый, современный, комфортный, уютный, для таких красивых девчонок и мужественных парней, которые здесь растут, - заявил собравшимся Дмитрий Азаров.

Детский сад был построен в рамках исполнения нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На двух этажах нового корпуса комфортно разместились 8 групп. Здесь есть спортивный и музыкальный залы; кабинеты специалистов. Пищеблок отвечает строгим санитарным нормам и требованиям и состоит из нескольких зон. В медблоке детского сада размещен процедурный кабинет и медкабинет. В подвале стоит система очистки воды, которая оснащена бактерицидной УФ-лампой.

Территория детского учреждения разделена на игровую и хозяйственную зоны. Групповые площадки оборудованы набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. Здание полностью доступно для маломобильных групп населения: есть специально оборудованные входы, туалетные комнаты, лифтовые, наличие визуальной информации, кнопки вызова, полы выложены тактильной напольной плиткой.

Родители маленьких жителей Курумоча поблагодарили Азарова за новый корпус и подарили ему рождественский сувенир - поделку, которую они выполнили вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU