Подсластили пилюлю: чиновники обещают масштабную закупку для парка самарского общественного транспорта

СЕГОДНЯ 22:04 2019-12-04T22:04:28+03:00

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В среду, 4 декабря, на заседании о ситуации с общественным транспорте в Самаре обсудили не только повышение оплаты проезда на 4 рубля, но и обновление парка подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Итак, планируется в «ближайшее время» (насколько ближайшее на совещание не уточнили) закупить 152 трамвая, 100 автобусов, 72 троллейбусов и, новинка для Самары, 40 электробусов. С метро планы более конкретные – до 2023 года городской подземке поставят 22 вагона метро и еще 24 пройдут капремонт.

Но закупкой подвижного состава дело не ограничится. Чиновники обещают, например, построить «левый поворот» трамвайных путей с улицы Ново-Вокзальная на улицу Ставропольская. Или, запустить троллейбусную линию по Куйбышева от Пионерской до Комсомольской, далее по Комсомольской до Чапаевской и далее по Фрунзенскому мосту.

Напомним, департамент транспорта озвучил планы по резкому росту цен на проезд в самарском общественном транспорте в 2020 году. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в случае индексации тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте Самары в дальнейшем будут «заморожены» на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU