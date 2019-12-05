2019-12-05T08:20:58+03:00
Общество

В Самаре установят допсекции для светофоров на перекрестке Кирова - Вольская

Сейчас там ведутся подготовительные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДорсигналФото: ДорсигналФото: Twitter.com
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В Самаре скорректируют схему движения на границе Кировского и Промышленного районов. Речь идет о перекрестке проспект Кирова - улица Вольская. Там светофоры снабдят дополнительными секциями.

- Ведутся подготовительные работы по установке дополнительных секций светофоров, по которым поворот будет осуществляться, когда встречному направлению будет гореть красный сигнал, - сообщили в твиттере представители "Дорсигнала".

Как изменится режим работы светофоров и будет ли увеличено время для пешеходов, чтобы они успели перейти дорогу, в организации пока не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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