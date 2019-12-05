В Самаре установят допсекции для светофоров на перекрестке Кирова - Вольская
В Самаре скорректируют схему движения на границе Кировского и Промышленного районов. Речь идет о перекрестке проспект Кирова - улица Вольская. Там светофоры снабдят дополнительными секциями.
- Ведутся подготовительные работы по установке дополнительных секций светофоров, по которым поворот будет осуществляться, когда встречному направлению будет гореть красный сигнал, - сообщили в твиттере представители "Дорсигнала".
Как изменится режим работы светофоров и будет ли увеличено время для пешеходов, чтобы они успели перейти дорогу, в организации пока не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU