В Самаре установят допсекции для светофоров на перекрестке Кирова - Вольская

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-05T08:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре скорректируют схему движения на границе Кировского и Промышленного районов. Речь идет о перекрестке проспект Кирова - улица Вольская. Там светофоры снабдят дополнительными секциями.

- Ведутся подготовительные работы по установке дополнительных секций светофоров, по которым поворот будет осуществляться, когда встречному направлению будет гореть красный сигнал, - сообщили в твиттере представители "Дорсигнала".

Как изменится режим работы светофоров и будет ли увеличено время для пешеходов, чтобы они успели перейти дорогу, в организации пока не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU