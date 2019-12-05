Животных из подсобных хозяйств заподозрили в порче воздуха в Сызрани

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-05T08:50:03+03:00

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Специалисты нашли возможную причину появления вони в Сызранском районе. Жители поселков Заусиновский, Машинистов, ЗТМ, Военного городка, а также улиц Красильникова, Завокзальной и Декабристов уже давно жалуются, что их преследует запах аммиака и навоза. По словам специалистов, виновники бед сызранцев — не промышленные предприятия, а животные.

- Как правило жалобы поступают при северном и северо-западном направлении ветра со стороны поселка Сборный, а также при северном и северо-западном ветре со стороны поселков Варламово и Новая Крымза. Источников запаха на территории Сызрани найдено не было. Предполагаемый источник — личные подсобные хозяйства, расположенные в Сызранском районе, - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.

В областном департаменте ветеринарии отметили, что на владельцев подсобных хозяйств было заведено 13 административных дел. Им нужно устранить нарушения ветеринарного законодательства до 20 декабря. Между тем, администрация Сызранского района считает, что запах появился не из-за животных и что нужно еще раз все перепроверить, в частности, взять пробы воздуха в районе АЗС и других предприятий. Этим займется независимая лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU