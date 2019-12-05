В конце рабочей недели в Самарской области прогнозируют мокрый снег, дождь и туман

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-05T09:08:04+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в конце этой недели. По словам специалистов Приволжского УГМС, будет снежно и ветрено, без резких перепадов температур.

Так, в четверг, 5 декабря, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег и возможна метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит -1...-6 °C. Местами на дорогах гололедица.

В пятницу, 6 декабря, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман и гололед. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха поднимется до -3...+2°C. В субботу, 7 декабря, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров будут держаться в пределах -3...+2 °C. Местами на дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU