В Тольятти полицейские поймали слесаря с синтетическими наркотиками в сумке

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-05T10:25:45+03:00

Тольяттинец может сесть в колонию за хранение наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина сам выдал себя, попытавшись убежать от патрульных

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В Тольятти полицейские, при патрулировании Центрального района, задержали подозрительного мужчину. При виде стражей порядка он попытался убежать, но был пойман.

- При досмотре сотрудники полиции нашли во внутреннем кармане сумки мужчины сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик - производное N-метилэфедрона общей массой 1,16 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанным оказался 48-летний местный житель, который работает слесарем на одном из предприятий города. Ранее он уже был судим за кражу. На тольяттинца завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит срок от 3 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU