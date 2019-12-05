2019-12-05T10:25:45+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские поймали слесаря с синтетическими наркотиками в сумке

Мужчина сам выдал себя, попытавшись убежать от патрульных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинец может сесть в колонию за хранение наркотиковТольяттинец может сесть в колонию за хранение наркотиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские, при патрулировании Центрального района, задержали подозрительного мужчину. При виде стражей порядка он попытался убежать, но был пойман.

- При досмотре сотрудники полиции нашли во внутреннем кармане сумки мужчины сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик - производное N-метилэфедрона общей массой 1,16 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанным оказался 48-летний местный житель, который работает слесарем на одном из предприятий города. Ранее он уже был судим за кражу. На тольяттинца завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит срок от 3 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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