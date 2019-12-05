В Самарской области благодаря «добрым крышечкам» удалось помочь реабилитационному центру «Ариадна»
В Самарской области завершился очередной этап акции «Добрые крышечки.63», которую организовала группа компаний «ЭкоВоз». В рамках этого проекта жители региона собирают крышки от различных пластиковых бутылок, а потом сдают их на переработку в гранулу. В дальнейшем вторсырье продается, а полученные деньги направляются на помощь нуждающимся. В этот раз крышечки собирались для реабилитационного центра «Ариадна». Благодаря проекту заведению удалось купить специальное покрытие для лечебной кровати грудничков.
- Большое спасибо всем, кто принимал участие в этой хорошей, доброй акции. Большое спасибо «ЭкоВозу» за организацию акции. Благодаря ей вы не только улучшаете экологию, но и делаете добрые дела, - отметила директор центра Елена Маркелова.
Также «Ариадна» получит и другую поддержку. Недавно там побывал депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Он обсудил с руководством нужды центра и заверил, что взаимодействие с ним продолжится и дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU