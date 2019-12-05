2019-12-05T11:19:42+03:00
Общество

В Самарской области благодаря «добрым крышечкам» удалось помочь реабилитационному центру «Ариадна»

Благотворительный проект помогает не только улучшать экологию, но и совершать добрые дела
Илона МАЙСКАЯ
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Деньги, вырученные от продажи вторсырья, пошли на помощь реабилитационному центруДеньги, вырученные от продажи вторсырья, пошли на помощь реабилитационному центру
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В Самарской области завершился очередной этап акции «Добрые крышечки.63», которую организовала группа компаний «ЭкоВоз». В рамках этого проекта жители региона собирают крышки от различных пластиковых бутылок, а потом сдают их на переработку в гранулу. В дальнейшем вторсырье продается, а полученные деньги направляются на помощь нуждающимся. В этот раз крышечки собирались для реабилитационного центра «Ариадна». Благодаря проекту заведению удалось купить специальное покрытие для лечебной кровати грудничков.

- Большое спасибо всем, кто принимал участие в этой хорошей, доброй акции. Большое спасибо «ЭкоВозу» за организацию акции. Благодаря ей вы не только улучшаете экологию, но и делаете добрые дела, - отметила директор центра Елена Маркелова.

Также «Ариадна» получит и другую поддержку. Недавно там побывал депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Он обсудил с руководством нужды центра и заверил, что взаимодействие с ним продолжится и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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