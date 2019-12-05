На трассе под Тольятти девушка на «Калине» влетела в грузовик и погибла

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-05T11:33:40+03:00

Автомобилистка не справилась с управлением и выехала на «встречку»

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Вечером в среду, 4 декабря, на 26 км 700 м трассы «Тольятти — Ташелка» произошло смертельное ДТП. Там примерно в 21:00 столкнулись «Лада Калина» и грузовик МАЗ-5440.

- За рулем легкового автомобиля находилась 27-летняя девушка. В пути следования она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик под управлением 58-летнего водителя, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, травмы, полученные автомобилисткой при столкновении, оказались несовместимыми с жизнью. Девушка скончалась на месте. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU