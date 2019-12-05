В Самаре на склоне у площади Славы начали собирать каскадный фонтан длиной более 200 метров

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-05T13:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре рабочие начали монтировать самое большое в городе новогоднее украшение — каскадный светодинамический фонтан длиной более 200 метров и весом около 4 тонн. Он разместится на склоне у площади Славы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Чтобы доставить конструкцию с завода-изготовителя из Санкт-Петербурга, понадобилось три длинномерных большегруза и ЗИЛ. Сейчас рабочие собирают металлический каркас, а затем начнут крепить светодинамический шнур и другие элементы иллюминации. Потребляемая мощность фонтана — до 400 Вт, что сопоставимо с несколькими домашними лампами накаливания, - рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Сейчас в сборке фонтана участвуют 6 человек. Им понадобится чуть больше недели, чтобы закончить все работы. Отметим, что город уже почти полностью украсили к Новому году. Работы выполнены на 98%.

ИСТОЧНИК KP.RU