В новый бюджет Самарской области заложили дополнительные средства на больницы, школы и квартиры для сирот

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-05T16:13:52+03:00

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4 декабря депутаты Самарской губернской думы во втором чтении приняли областной бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Документ получился бездефицитным, доходы и расходы облказны в следующем году составят 184,8 млрд рублей. При этом учли и безвозмездные поступления из федерального бюджета – они составили 35,5 млрд рублей. В работе над документом приняли участие все фракции парламента,.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что практически все поправки, внесенные фракцией, были поддержаны главой региона Дмитрием Азаровым.

- Хотел бы поблагодарить губернатора за то, что практически все поправки фракции «Единая Россия» были поддержаны. На 2020 год эта сумма составила 1,3 млрд рублей, - отметил он. - В результате область дополнительно получит капремонт и строительство дорог, школ, больниц и поликлиник, дополнительно будут куплены квартиры для детей-сирот.

Александр Живайкин подчеркнул, что привлекать серьезные средства в регион позволяет командная, подчас ювелирная работа под руководством главы региона.

- Важно в следующем году не снижать темпы - мы становимся регионом-лидером, на нас будут равняться, нам будут завидовать, нужно работать и воплощать в жизнь стратегию развития региона,- считает депутат.

Кроме того, Александр Живайкин сообщил, что депутаты «Единой России» подключатся к сбору мнений избирателей, на что потратить дополнительные полтора миллиарда рублей, полученные регионом из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU