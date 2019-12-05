Жителей Самарской области просят выбрать, какие дороги стоит отремонтировать в регионе в первую очередь

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-05T18:29:30+03:00

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В официальном сообществе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ВКонтакте стартовал опрос, в котором жителей Самарской области просят выбрать приоритеты в дорожном ремонте.

- На вопрос «Чему нужно отдать приоритет при ремонте дорог?» предлагается шесть вариантов ответа. В числе вариантов - развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения, применение современных подходов к ремонту дорог, ремонт дворов и внутриквартальных проездов, комфортность дорог. Также в качестве приоритета предлагается выбрать проведение ремонта только проезжих частей, чтобы охватить как можно больше автомобильных дорог, - рассказали в мэрии Тольятти.

В 2020 году в рамках нацпроекта собираются отремонтировать 241 км дорог региона, в том числе 183 км трасс регионального значения, 43 км дорог Самары и 15 км дорожной сети Тольятти. Кроме того, планируют достроить Фрунзенский мост, реконструировать мост через реку Сок, а также привести в порядок дорогу Тольятти – Ягодное.

ИСТОЧНИК KP.RU