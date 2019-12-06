2019-12-06T08:29:29+03:00
Общество

Врачи в Самаре отказались снимать слишком тяжелый гипс и выдали больному кусачки

Мужчина пожаловался, что ковырял гипс два часа, в поликлинике пообещали провести служебную проверку
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчине пришлось снимать гипс самомуМужчине пришлось снимать гипс самому
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Самарские врачи отказались снимать гипс больному, так как он "слишком тяжелый". Медики объяснили, что это не входит в их обязанности и выдали мужчине кусачки.

- Я два часа ковырял гипс. У меня был разрыв коленных связок, без специальной подготовки я мог просто ногу повредить, - сетует Виталий.

По словам пострадавшего от равнодушного отношения врачей мужчины, его больше всего взволновало то, что это - медицинская манипуляция. И неправильные действия могли бы причинить вред здоровью.

На твит уже отреагировал министр здравоохранения Михаил Ратманов, который попросил руководство поликлиники провести служебное расследование. В поликлинике №15, где все это произошло, попросили Виталия связаться с ними и рассказать подробности конфликта.

Выяснилось, что это единичная проблема.

- У подруги ребенок сломал руку, до сих пор ходит в гипсе. Была сложная операция, две недели ребенок лежал в больнице. Врачи ей тоже сказали, мол снимите гипс сами, размочите в ванной. Это было в детской поликлинике рядом с Шипкой, - рассказывает еще одна самарчанка.

Нашлись, правда, и те, кто поддержал врачей.

- Да вы посмотрите, сколько больных в коридоре стоит, сколько бумажек нужно врачам после каждого из них заполнить. Скажите спасибо, что вам не велели самим гипс наложить, - говорит самарчанка Валентина.

Вопрос взял под контроль депутат Александр Хинштейн, он пообещал следить за тем, как будет проходить проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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