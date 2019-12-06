Врачи в Самаре отказались снимать слишком тяжелый гипс и выдали больному кусачки
Самарские врачи отказались снимать гипс больному, так как он "слишком тяжелый". Медики объяснили, что это не входит в их обязанности и выдали мужчине кусачки.
- Я два часа ковырял гипс. У меня был разрыв коленных связок, без специальной подготовки я мог просто ногу повредить, - сетует Виталий.
По словам пострадавшего от равнодушного отношения врачей мужчины, его больше всего взволновало то, что это - медицинская манипуляция. И неправильные действия могли бы причинить вред здоровью.
На твит уже отреагировал министр здравоохранения Михаил Ратманов, который попросил руководство поликлиники провести служебное расследование. В поликлинике №15, где все это произошло, попросили Виталия связаться с ними и рассказать подробности конфликта.
Выяснилось, что это единичная проблема.
- У подруги ребенок сломал руку, до сих пор ходит в гипсе. Была сложная операция, две недели ребенок лежал в больнице. Врачи ей тоже сказали, мол снимите гипс сами, размочите в ванной. Это было в детской поликлинике рядом с Шипкой, - рассказывает еще одна самарчанка.
Нашлись, правда, и те, кто поддержал врачей.
- Да вы посмотрите, сколько больных в коридоре стоит, сколько бумажек нужно врачам после каждого из них заполнить. Скажите спасибо, что вам не велели самим гипс наложить, - говорит самарчанка Валентина.
Вопрос взял под контроль депутат Александр Хинштейн, он пообещал следить за тем, как будет проходить проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU