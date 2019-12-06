Амфетамин, кокаин и ЛСД: полицейские нашли в квартирах у пятерых самарцев более 5 кг наркотиков
В Самаре полицейские вместе с бойцами отряда специального назначения «Гром» наведались в «гости» к пятерым молодым людям: 27-ми, 24-х, 21-го и два 22-х лет. Все они жили на съемных квартирах в Октябрьском и Кировском районах города. Парней заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков.
- При обысках полицейские нашли более 5 видов запрещенных веществ, в том числе амфетамин, кокаин и ЛСД, а также электронные весы, упаковки, мобильные телефоны и банковские карты. Экспертиза показала, что всего из незаконного оборота было изъято около 5 кг наркотиков и психотропных веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным стражей порядка, молодые люди собирались в дальнейшем сбывать эти запрещенные вещества с помощью закладок в тайниках. На парней завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Всех их взяли под арест.
В Самаре полицейские задержали банду наркосбытчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU