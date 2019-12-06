В Тольятти стая бездомных собак напала на идущих со школы детей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-06T15:01:31+03:00

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В Тольятти местные жители бьют тревогу — в городе стало слишком много бездомных собак, которые сбиваются в стаи и нередко нападают на взрослых и детей. Один из таких случаев произошел в минувший четверг, 5 декабря, в районе домов на улице Гидротехнической.

- На придомовых территориях улицы Гидротехнической, 18, 20, 22 и 24 были совершены три нападения стаей бездомных собак на детей, которые возвращались со школы. Прошу принять меры, - обратился в твиттере к властям города один из местных жителей.

По словам мужчины, одну из девочек — второклассницу — возили в травмпункт. Собаки прокусили ей плечо. Об этом свидетельствует выписка из медучреждения.

Выписка из травмпункта, куда обратились родители пострадавшей девочкиФото: Twitter.com

На обращение горожанина отреагировал глава Тольятти Сергей Анташев, он ограничился короткими: «В работу» и «Примите меры». Поручения мэр адресовал своему первому заместителю Игорю Ладыке. В администрации города также отметили, что информацию о стае бездомных собак направили в департамент городского хозяйства, именно он сейчас занимается их отловом, поскольку срок действия договора с подрядчиком истек 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU