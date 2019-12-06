Покажут артефакты 14 века: в Самару привезут подлинные вещи князя Дмитрия Донского и Сергия Радонежского

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-06T15:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в 2020 году пройдет уникальная выставка «Государь. Воин. Защитник веры», посвященная памяти великого князя Дмитрия Донского. Самарская область станет первым регионом после Москвы, где покажут артефакты 14 века. Выставка будет организована по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

- Среди экспонатов будут представлены ценности, принадлежащие великокняжескому дому Дмитрия Донского, а также фелонь преподобного Сергия Радонежского, его сандалии и 2 креста-мощевика. Эти артефакты никогда раньше не покидали Сергиево-Посадский музей-заповедник, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Планируется, что открытие выставки будет приурочено ко Дню города. Она будет работать в Самаре в течение нескольких недель. Также вместе со святынями, принадлежащими Дмитрию Донскому и Сергию Радонежскому, будут представлены и другие раритетные вещи. Они будут связаны с покровителем Самары — святителем Алексием.

ИСТОЧНИК KP.RU