2019-12-06T18:45:12+03:00
Общество

Встречали в масках и плащах: в Самаре Киркоров снял перья с фанатки

Артист сорвался в Самару сразу после дня рождения дочери
Ольга НОВИКОВА
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Фото: принтскрин видеоФото: принтскрин видео
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- Филипп Бедросович, добро пожаловать в Самару! – хором скандируют фанаты, выстроившись с плакатами и шариками перед МТЛ Арена. Ради своего любимого артиста самарцы не поленились нарядиться в аналоги ярких концертных костюмов певца – белые и зеленые, с красочными масками и плащами. Филипп Киркоров с удовольствие пообщался с поклонниками, снял в фанатки и примерил яркий головной убор из белых перьев и щедро раздал автографы.

- После вчерашнего праздника, после дня рождения Аллы Виктории, этой феерии Алладина я снова возвращаюсь на свои гастроли, - рассказал певец в соцсети. - И это уже такой финальный отрезок осеннего тура, дальше мы в этом году попрощаемся – до встречи в следующем году. Ну а пока - Самара, Саратов, Воронеж и Ташкент.

2 декабря Филипп Киркоров выступил в Самаре в рамах осеннего гастрольного тура. Зал был полон, а Филипп Киркоров остался верен себе, устроив зрителям настоящее фееричное шоу с танцовщицами и костюмов, от блеска которых слепило в глазах.

- Это был какой то удивительный по энергетике и настроению концерт, и я уверен, что это связано было с тем, что накануне был очень красивый праздник - День Рождения моей дочки АЛЛЫ ВИКТОРИИ, которой исполнилось 8 лет, и который зарядил меня добром и счастьем исходящими от наших друзей и от моей семьи, и был невероятный вечер, который не отпускал меня весь следующий день, да и сейчас не отпускает, поэтому я все ещё продолжаю делиться с вами фото и видео мгновениями нашего семейного детского торжества, - написал артист в своем Инстаграме.

После самарского концерта Филипп Киркоров отправился в Саратов.

fkirkorovfkirkorov
Филипп Киркоров в Самаре снял перья с фанатки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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