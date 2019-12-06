2019-12-06T20:14:10+03:00
Общество

Сплющило и выбросило в кювет: на Обводном шоссе Тольятти легковой автомобиль столкнулся с большегрузом

33-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Очередная трагедия случилась сегодня вечером в Тольятти. В 17.40 на 967 км трассы М-5, на Обводном шоссе практически лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 33-летний мужчина, двигаясь по Обводному шоссе со стороны автодороги М-5 "Урал" в сторону Васильевки попытался развернуться в неположенном месте и при этом перегородил дорогу грузовику «Ман» под управлением 30-летнего водителя, который двигался со стороны трассы М-5 "Урал" в сторону Васильевки.

- Водитель легковушки скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, устанавливают личности и количество пострадавших и другие обстоятельства произошедшего, а также регулируют движение, - сообщили в ГУВД. - Полиция региона напоминает о необходимости быть внимательными на дороге и не нарушать Правила дорожного движения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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