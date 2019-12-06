2019-12-06T20:33:26+03:00
Общество

В Самаре хотят принимать редкие фракции вторсырья

С 7 декабря волонтеры попробуют принимать от всех желающих тетрапаки и капсулы от кофе
Ольга НОВИКОВА
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Опыт "Вторсырья на благотвоительность" оказался заразительным - собирать отходы на переработку в Самаре собирается еще одна общественная организацияОпыт "Вторсырья на благотвоительность" оказался заразительным - собирать отходы на переработку в Самаре собирается еще одна общественная организацияФото: Ольга НОВИКОВА
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Идеи раздельного сбора отходов будоражат умы самарцев. Вслед за работающим уже два года проектом «Вторсырье на благотворительность» в городе 7 декабря стартует новый волонтерский проект «КуРСОр», организованный движением «Экошок».

Неравнодушные самарцы нашли переработчиков в других городах, которые готовы перерабатывать такие сложные фракции как ТетраПак, Капсулы Nespresso, СD и DVD – диски, коробки от них, чеки, бумажные втулки, крышечки с маркировкой "2", крышки пластиковые от 19 литровых бутылей, вешалки пластиковые без маркировки, одноразовые ложки, вилки, ножи, ПЭТ бутылки с маркировкой 1, зажимы от хлебной упаковки, алюминий, железо, вспененный полистирол, пластиковые карты.

7 декабря в 15:00 по адресу Максима Горького 77а, гараж активисты приглашают всех на торжественное открытие. Волонтеры расскажут об идее проекта, о правилах приема на точке, об условиях подготовки вторсырья к сдаче. Вторсырье уже можно будет принести с собой, в дальнейшем планируется, что пункт будет работать по субботам на том же месте.

Также в эту субботу в пяти точках города пройдет традиционная акция по приему отходов от проекта «Вторсырье на благотворительность». Здесь принимают стекло, металл, макулатуру, различные виды пластика, органику, сломанную технику, батарейки, зубные щетки, одежду для бездомных и продукты для нуждающихся. А вырученные от сдачи вторсырья средства перечисляются благотворительным организациям города. Акция пройдет с 10.00 до 14.00 у парка им.Гагарина, на пересечении ул.Осипенко/пр.Ленина, у сквера Высоцкого, на ул.Димитрова/Московское шоссе и на ул.22 Партсъезда, 40а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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