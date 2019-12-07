2019-12-07T09:18:07+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали молодых людей, отбирающих мобильники в подворотнях

Двое молодых мужчин промышляли грабежом в Новокуйбышевске
Евгения ВАСИНА
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Теперь судьба задержанных может сильно изменитьсяТеперь судьба задержанных может сильно изменитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На улице уже стемнело, когда к сотрудникам патрульно-постовой службы Отдела МВД России по Новокуйбышевску подбежал 19 местный житель. Мужчина сообщил полицейским, находящимся на маршруте патрулирования, что у дома на проспекте Победы, к нему подошли неизвестные и схватив его, забрали из кармана мобильный телефон. Затем грабители убежали в неизвестном направлении.

Правоохранители тут же подробно опросили потерпевшего, установили приметы подозреваемых и стали искать грабителей вокруг дома, у которого все и случилось. Воры далеко не ушли, их задержали в ближайшем дворе на соседней улице. При них оказался и украденный телефон.

- Подозреваемыми в грабеже оказались местные жители 27 и 24 лет, старший нигде не работает, ранее судим за хранение наркотиков. Младший ранее не попадался в поле зрения правоохранителей. Задержанные признались в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье - лишения свободы на срок до семи лет.

Украденный телефон вернули владельцу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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