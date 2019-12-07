В Самарской области задержали молодых людей, отбирающих мобильники в подворотнях
На улице уже стемнело, когда к сотрудникам патрульно-постовой службы Отдела МВД России по Новокуйбышевску подбежал 19 местный житель. Мужчина сообщил полицейским, находящимся на маршруте патрулирования, что у дома на проспекте Победы, к нему подошли неизвестные и схватив его, забрали из кармана мобильный телефон. Затем грабители убежали в неизвестном направлении.
Правоохранители тут же подробно опросили потерпевшего, установили приметы подозреваемых и стали искать грабителей вокруг дома, у которого все и случилось. Воры далеко не ушли, их задержали в ближайшем дворе на соседней улице. При них оказался и украденный телефон.
- Подозреваемыми в грабеже оказались местные жители 27 и 24 лет, старший нигде не работает, ранее судим за хранение наркотиков. Младший ранее не попадался в поле зрения правоохранителей. Задержанные признались в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.
Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье - лишения свободы на срок до семи лет.
Украденный телефон вернули владельцу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU