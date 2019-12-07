Кино на паузе: в «Космопорте» и «Мега Сити» в Самаре временно закрылись кинотеатры

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-07T12:45:57+03:00

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В Самаре временно закрылись сразу два популярных кинотеатра – в ТРЦ «Космопорт» и ТРЦ «Мега Сити». Об этом накануне сообщил «Киномост» на своем сайте.

- Мы взяли паузу, чтобы сделать ваши походы в кино ещё приятнее и интереснее, и совсем скоро вернемся! — говорится на сайте оператора кинотеатров.

Ждать возвращения кинотеатров действительно не долго. Уже на 13 декабря запланировано открытие кинотеатра в «Космопорте», а 20 декабря в «Мега Сити».

Пока же любителей кино приглашают в «Мягкий кинотеатр» в ТРЦ «Гудок». Примечательно, что все три торговых центра входят в холдинг «Виктор и Ко» Виктора Суркова.

ИСТОЧНИК KP.RU