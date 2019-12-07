«Найден жив»: в Самаре почти сутки искали пропавшего мужчину
К счастью, он найден живым
Найден живым, подробности не разглашают
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Виталий Бараховский пропал 6 декабря. Родные забили тревогу и сразу же обратились к волонтерам поискового отряда Лиза Алерт. Добровольцы подготовили литовки и отправились на поиски.
По мнению родных, 66-летний мужчина в красно-серой куртке был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи.
К счастью мужчину удалось быстро найти. Уже в 18 часов 7 декабря появилось сообщение об остановки поисков.
- Найден, жив, - как всегда кратко написали волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU