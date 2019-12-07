2019-12-07T23:35:13+03:00
Спорт

"Трусова - в авангарде, она во всем первая в мире": Татьяна Тарасова восхитилась четверным флипом фигуристки

До этого подобный четверной прыжок выполняли только мужчины-фигуристы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Трусова сделала три четверных в произвольной программеТрусова сделала три четверных в произвольной программе
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Александра Трусова в своей произвольной программе в финале Гран-при 2019 в Турине исполнила четверной флип. До этого такой прыжок никогда не выполняли женщины. Да и мужчины исполнили его впервые только два года назад, и делали его только три человека.

- Саша в авангарде, она во всем первая в мире. Она заявила пять четверных прыжков, и я уверена, что она их сделает. Лутц, флип в четыре оборота. Это для женщины рекорд, это просто невозможно, то, что она показывает, - восхитилась прокатом Татьяна Тарасова, эксперт в фигурном катании.

Экс-тренер отметила, что даже если сейчас у Трусовой не все получилось и часть прыжков она сорвала, то очень скоро у нее все получится. Напомним, что сейчас проходит произвольная программа в женском фигурном катании. Трусова набрала 167,5 баллов, сейчас она первая после Теннел и Кихиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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