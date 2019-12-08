2019-12-08T00:23:19+03:00
Спорт

"Загитова - по-настоящему великая": Илья Авербух прокомментировал неудачную произвольную спортсменки

Алина Загитова заняла только шестое место в финале Гран-при 2019 в Турине
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У Алины Загитовой не все получилось на этих соревнованияхУ Алины Загитовой не все получилось на этих соревнованиях
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Илья Авербух прокомментировал неудачный прокат произвольной программы Алины Загитовой на финале Гран-при 2019. Девушка заняла только шестое место, несмотря на то, что была второй после короткой.

- Я считаю, что она борется с собой, преодолевает себя, изменившееся тело. Да, есть проблемы, но она выходит и делает. Алина Загитова - великая чемпионка без кавычек. По-настоящему великая, продолжающая свою карьеру. Это чемпионство будет навсегда и любовь зрителей будет навсегда. Алина Загитова - лицо фигурного катания в России и всего мира, - отметил Илья Авербух.

А Татьяна Тарасова пожалела спортсменку.

- Не плачь, Алина, не может все в жизни складываться одинаково хорошо, так не бывает, - сказала Тарасова.

Результаты финала Гран-при 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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