Стала известна судьба пропавшей в Сызрани пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-08T13:29:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сызрани мертвой нашли пропавшую 83-летнюю пенсионерку Раису Жиркину. Как рассказала местному изданию КТВ Луч дочка женщины, тело нашли около железнодорожных путей. Никаких видимых повреждений не обнаружили, а вот на лице у пенсионерки - кровоподтек. Сумка лежала рядом, пропали ли какие-то ценные вещи - неизвестно.

Женщину начали искать родственники, которые обнаружили, что ее нет дома. В пятницу 6 декабря сестра Раисы приехала к ней в гости, чтобы помочь клеить обои. Но дверь никто не открыл. С работы приехала взволнованная дочь пенсионерки, о пропаже дали знать волонтерам Лизы Алерт. Нашли женщину только днем в субботу. К сожалению, она погибла.

Сейчас в подробностях ЧП предстоит разобраться полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU