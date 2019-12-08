У нее оторвало голову, машина всмятку: стало известно, с какой скоростью летела Камри, попавшая в жуткую аварию в Самаре

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-08T15:32:35+03:00

Девушка погибла на месте, а в больнице отказались двое парней. Кто был за рулем, непонятно до сих пор

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В Самаре в ночь с пятницы на субботу страшное ДТП унесло жизнь юной девушки, 24-летняя Юлия М. погибла на месте. Скорее всего, она находилась на заднем сиденье после того как машина улетела в кювет, ее выкинуло через окно. Очевидцы говорят, что у девушки при ударе оторвало голову.

- Машина просто всмятку, как будто комок железа. Это не могло произойти на маленькой скорости, скорее всего машина летела по трассе, - говорят очевидцы. Источник КП-Самара также отметил, что на спидометре застыла скорость в 210 км/ч.

Помимо выпускницы СамГТУ в машине находились двое молодых людей 24 и 29 лет. Сейчас полиция не может сказать, кто был за рулем. Мужчины попали в больницу со страшными травмами, вероятнее всего за рулем находился кто-то из них.

Родные и знакомые Юлии М. не могут поверить в ее гибель и винят в смерти молодых людей, которые, как выяснилось, были в состоянии алкогольного опьянения. Изначально говорилось, что за рулем была девушка, но эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU